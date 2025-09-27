Спасенные животные находятся под наблюдением ветеринаров

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий пожара в зоопарке Новосибирска, при котором погибли пять животных, завершены, пострадавшие конструкции разобраны. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Информируем вас о завершении работ по ликвидации последствий пожара в двух вольерах, в которых содержались копытные животные. На сегодняшний день все завалы разобраны - территория вольеров расчищена, поврежденные конструкции и мусор вывезены. Спасенные животные находятся под пристальным наблюдением ветеринаров. Их состояние стабильно, они получают необходимый уход и заботу. Начата работа над проектированием реконструкции поврежденного комплекса", - говорится в сообщении.

Возгорание в новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 кв. м. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространения огня по деревьям на еще большую площадь. 24 обитателя зоопарка были спасены, 5 погибли. По предварительным данным, сумма ущерба составила 300 тыс. рублей. Новые вольеры планируется построить к марту-апрелю 2026 года.