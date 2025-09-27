Прах актрисы Людмилы Гавриловой захоронят в Калуге

Дата похорон еще неизвестна, уточнил сын актрисы Таир Газиев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прах заслуженной артистки РФ советской и российской актрисы Людмилы Гавриловой, известной по ролям в фильме "Мимино" и сериале "Глухарь", захоронят в Калуге. Об этом сообщил ТАСС сын актрисы Таир Газиев, уточнив, что дата похорон еще неизвестна.

"Будет кремация. Хоронить я повезу в Калугу (родной город актрисы - прим. ТАСС) уже позже. <…> [Даты] пока нет", - сказал он.

Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет. Как сообщил ТАСС сын актрисы, причиной ее смерти стала хроническая печеночная недостаточность.

Прощание с Гавриловой пройдет 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории.

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. Щукина. Снималась в фильме "Мимино", а также в таких телесериалах, как "Глухарь", "Брак по завещанию", Такова жизнь", "Погоня за тенью" и других. В 2007 году ей было присвоено звание "Заслуженный артист России".