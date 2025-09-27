Сумма составит около 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей заложено на поддержку инициатив родительских комитетов в проект бюджета. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Сейчас правительство Российской Федерации заканчивает формирование бюджета, вот могу секрет один из этого бюджета открыть: в соответствии с поручением президента, и на следующий год, и на все последующие годы заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты по всей стране", - сказал он.