Необходимо дать принципиальную оценку подобным явлениям, ведь проблема не только криминального характера, но и глубоко социальная, сообщил депутат Госдумы Сергей Яхнюк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Необходимо ужесточить ответственность в сфере оборота алкогольной продукции в РФ, а также усилить просветительскую работу по поддержанию здорового образа жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы Сергей Яхнюк.

Накануне стало известно, что семь человек умерли и трое были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области.

"Безусловно, требуется самое жесткое расследование и суровое наказание для преступников, наживающихся на здоровье людей. Параллельно мы обязаны активизировать системную работу по защите граждан от этой угрозы. Речь идет о двух ключевых направлениях. Во-первых, это ужесточение контроля и ответственности в сфере оборота алкогольной продукции, борьба с нелегальным рынком", - сказал Яхнюк.

В качестве второго направления работы депутат отметил усиление профилактики и пропаганды здорового образа жизни, включая просветительскую работу с молодежью, поддержку массового спорта и создание условий для трезвого и здорового досуга. Яхнюк подчеркнул, что важно оградить людей, особенно находящихся в группе риска, от выбора в пользу суррогата, предложив им реальные социальные альтернативы.

"Чудовищная трагедия, унесшая жизни людей в результате отравления суррогатным алкоголем, - это горький и тревожный сигнал для всех нас, однако нельзя ограничиваться лишь реакцией на случившееся. Крайне необходимо дать принципиальную оценку подобным явлениям, ведь проблема не только криминального характера, но и глубоко социальная", - подчеркнул он.