Кириенко: пример женщины-капитана атомного ледокола воодушевил молодежь

Первой женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пример первой в истории женщины-капитана атомного ледокола Марины Старовойтовой оказался заразительным среди молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"После того, как на праздновании 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде в августе вручили торжественный знак капитана атомного ледокола первой в мире женщине - капитану атомного ледокола Марине Старовойтовой, у нас очень много девчонок, которые приходили, студентки и школьницы приходили сюда на марафон, отвечая на вопросы, о чем вы мечтаете, послушав выступления на марафоне, многие говорили, что мечтают сделать карьеру в атомном ледокольном флоте", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что такой пример "оказался очень заразительным" среди молодежи.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.