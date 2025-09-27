Ими стали директора из Новосибирска, Липецка, Иркутска, Южно-Сахалинска и Карабаново

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Пятерку лучших руководителей образовательных организаций определили на первом туре заключительного этапа всероссийского конкурса "Директор года России" в Екатеринбурге, ими стали директора из Новосибирска, Липецка, Иркутска, Южно-Сахалинска и Карабаново. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Завершился первый тур заключительного этапа, и теперь победители отправятся в Москву, где уже 3 октября выберут лучшего директора страны. В числе лучших руководителей образовательных организаций: Александр Ситников (школа № 216, Новосибирск), Ольга Клименко (школа № 34, Липецк), Максим Астраханцев (Образовательный комплекс "Точка будущего", Иркутск), Наталья Бровкина (школа № 6, Южно-Сахалинск), Эльнур Нуриев (школа № 7, Карабаново)", - сообщили в департаменте.

Глава Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что на таких профессиональных конкурсах рождаются новые идеи, укрепляется связи в профессиональном сообществе. "Важно, что ориентиры для развития системы образования страны определяются именно у нас, на Урале", - сказал он.

Екатеринбург принимал 30 финалистов первого тура заключительного этапа конкурса благодаря победе директора екатеринбургской школы № 1 Алексея Махновецкого в 2024 году.