Строительство объекта будет вестись при поддержки мэрии Сунжи и депутатов горсовета

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству первого приюта для бездомных животных стартовали в городе Сунжа в Ингушетии. В объект будут входить кото-кафе, лекторий для школьников и помещения для лечения животных, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"В Сунже начались работы по возведению первого в регионе приюта для бездомных животных "Китмир". Приют будет рассчитан на 180 питомцев: 120 кошек и 60 собак. Однако "Китмир" - это не просто место временного содержания, а многофункциональный центр, который включит: вольеры и зоны для выгула, ветеринарный блок для лечения, стерилизации и вакцинации, кото-кафе для встреч волонтеров и будущих хозяев, образовательный лекторий для школьников, где будут прививать любовь и ответственность к животным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство объекта будет вестись при поддержки мэрии Сунжи и депутатов горсовета. Для строительства приюта выделен участок в черте города площадь 2 га.

"Запуск такого проекта - долгожданный и важный шаг для всего региона. Это не просто стены, а центр, который станет примером современного и гуманного подхода к решению проблемы бездомных животных", - передаются в сообщении слова мэра города Аслана Умарова.