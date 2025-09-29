На выходные для мероприятий перекрывали для автотранспорта одну из центральных улиц в историческом центре города

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более 1 млн человек посетили за четыре месяца в молодежной столице Омске проект "Пешеходный Любинский", в рамках которого на выходные для мероприятий перекрывали для автотранспорта одну из центральных улиц в историческом центре города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Подвели сегодня итоги проекта "Пешеходный Любинский". За четыре месяца мы насчитали более миллиона посещений проспекта в выходные дни. Проект объединил более 600 артистов и было проведено более 200 концертов, мастер-классов, фестивалей, спортивных и других активностей, включая федеральные и международные проекты. В новогодние праздники нас ждет зимний пешеходный Любинский", - написал Хоценко.

Проезд по улице Ленина (историческом Любинском проспекте) перекрывали на участке от улицы Партизанская до площади Победы с 20:00 (17:00 мск) пятницы до 20:00 (17:00 мск) воскресенья. Здесь выступали творческие коллективы, организовывались концертные программы, активности для семейного отдыха.

В 2025 году победителями конкурса за звание молодежной столицы России стали сразу два города - Омск и Пермь. Народное голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи на Едином портале государственных услуг. Также Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам конкурса среди городов России, в 2025 году это звание получил город Грозный.