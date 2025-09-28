Ее заочно обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий Росси

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

Агурееву объявили в розыск в 2024 году. Актрису заочно обвиняют в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России.

Агуреева с 2022 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". При этом создатели сайта, помимо поддержки СВО, прямо обвиняют ее в создании негативного образа Украины в сериале "Ликвидация".

Агуреева - заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии, исполнительница ролей в театре, кино и сериалах.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.