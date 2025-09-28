Второе место занимает Северная Осетия, согласно данным МВД России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ингушетия за семь месяцев 2025 года стала регионом с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных ранее судимыми. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

С января по июль 2025 года на долю таких преступлений приходится более 70% противоправных деяний. Следом идет Северная Осетия, где ранее судимые совершили 67% преступлений от общего числа, далее Подмосковье - 65,7%, Тульская область - 64,4%, Самарская область - 64,2% и Курская область - 60,1%.

Всего в России за 7 месяцев зарегистрировано более 280 тыс. преступлений, совершенных лицами, которые ранее уже совершали противоправные действия. Их число по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 13%.