Так глава Росмолодежи прокомментировал инициативы об отмене бесплатного обучения в школах для детей иностранцев

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 28 сентября. /ТАСС/. Получение школьного образования в РФ должно быть доступно детям мигрантов при условии знания русского языка. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в интервью в студии ТАСС на молодежном образовательном форуме "Каспий-2025".

Таким образом он прокомментировал инициативы об отмене бесплатного обучения в школах для детей иностранцев.

"Важно, чтобы, безусловно, все люди были образованы, и наше общее образование должно быть доступно каждому - при соблюдении каких-то элементарных вещей, связанных со знанием русского языка, с желанием учиться в российской школе по российскому законодательству", - сказал Гуров.

По его мнению, необходимо знать русский язык, чтобы обучаться в школах РФ. "Когда приезжают в Россию семьи [мигрантов], когда они здесь работают, когда они здесь живут - они уже находятся в нашем сообществе", - заключил глава Росмолодежи.

С апреля вступил в силу закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В остальном в настоящее время дети иностранцев в России, как и граждане РФ, имеют право на бесплатное дошкольное и среднее образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Ранее в Госдуму неоднократно вносили инициативы, направленные на то, чтобы иностранцы могли обучаться в российских школах только на платной основе.