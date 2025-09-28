За первенца в регионе предоставляется выплата в размере 690 266,95 рублей

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 43 тыс. проживающих в ЛНР семей с 2023 года оформили сертификаты на получение материнского капитала, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения Соцфонда России по республике.

В целом республиканское отделение оказывает семьям региона свыше 20 различных мер поддержки, начиная с беременности женщины - до 17-летия ребенка.

"С начала 2023 года отделение оформило родителям республики 42,8 тыс. сертификатов. За первенца маткапитал предоставляется в размере 690 266,95 рублей. Если в семье родится второй ребенок, размер сертификата увеличивается на 221 895,14 рублей. Родителям, у которых второй или последующий ребенок появился начиная с 2020 года, а право на получение сертификата не использовано, маткапитал выплачивается в сумме 912 162,09 рублей", - сказали в пресс-службе.

В организации также отметили, что с февраля 2025 года сертификат на маткапитал на новорожденных детей в республике оформляют проактивно, то есть без подачи заявлений в республиканский Соцфонд.

Отделение Соцфонда России по ЛНР начало работать в регионе в январе 2023 года. Таким образом, организация появилась в республике после ее вхождения в состав РФ по результатам референдума 2022 года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.