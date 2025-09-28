В Бурятии для поселков у Байкала предложили создать аналог резервации индейцев

У жителей байкальских населенных пунктов возникли правовые споры, которые привели к невозможности полноценно вести хозяйственную деятельность

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Проблемы 140 тыс. жителей байкальских населенных пунктов Бурятии и Иркутской области, вызванные правовыми коллизиями и приведшие к невозможности полноценно вести хозяйственную деятельность, можно решить созданием у озера Байкал резерваций по аналогии с индейскими в США. Такое мнение выразила ТАСС член общественного совета байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

"Если в правовом государстве законодатели не способны сделать что-то для коренных жителей - граждан, проживающих в 159 населенных пунктах, а это более 140 тыс. человек, пусть выводят из границ Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) наши населенные пункты, чтобы у людей и работа была, и строить можно было что-то для достойной жизни. Альтернатива - сокращение ЦЭЗ БПТ. Третий вариант - создание резерваций как для индейцев в США и выплата компенсаций местным жителям от мала до велика - тем, кто хочет жить на своих родных землях у Байкала и может следить за сохранением его экологии", - сказала Арсеньева.

Общественница отметила, что протяженность водоохраной зоны от уреза воды на Байкале по мировому стандарту составляет 200 м, а ЦЭЗ БПТ - сотни км, тогда как по закону они должны быть равны. Коллизии между законом "Об охране озера Байкал" 1999 года, Водным, Лесным, Земельным кодексами РФ, по словам Арсеньевой, лишили жителей байкальских населенных пунктов права оформлять в собственность землю, строить и ремонтировать дороги, расширять кладбища для захоронений родственников, возводить очистные сооружения для защиты Байкала. Также невозможно организовать места временного хранения мусора, не относящегося к ТКО. По этой причине все окрестности поселков, берег Байкала завален отходами.

В поселке Усть-Баргузин, который существует с 1666 года, восемь лет назад жили 11 тыс. человек, в настоящее время - около 6 тыс. человек.

Селезащита на юге Байкала

Еще одна проблема, вызванная несогласованностью между законами, отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, - опасность схода селя в зоне нахождения накопленных отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Город Байкальск, где работал БЦБК, там есть карты-накопители со шлам-лигнином, над ними в горах накопился сель. В той местности постоянно сходят маленькие сели, а сель катастрофического уровня сходит раз в 50 лет: были в 1927 году, 1971 году. В Институте земной коры СО РАН прогнозируют, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшие годы - больше 90%. В свое время, еще в СССР, были возведены селезащитные сооружения, они пришли в нерабочее состояние, их надо восстанавливать, но сегодняшнее законодательство не позволяет этого сделать", - сказал Цыденов, отметив, что внесенный в Госдуму законопроект может решить проблему.

В июне 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму инициативу для решения коллизий, законопроект был принят в первом чтении в июле того же года. Новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, построить очистные сооружения, участки дорог, мосты, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сообщал, что закон может быть принят до конца осенней сессии.