Глава избиркома ЛНР назвала эмоции избирателей самым ценным в референдуме

Он прошел в 2022 году

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России, который избирательная комиссия ЛНР (на тот момент - центральная избирательная комиссия ЛНР) провела в регионе в 2022 году, стал новым опытом в работе организации. Самым ценным в нем были эмоции избирателей, считает глава избиркома республики Марианна Сумская.

"У нас эти даты, наверное, уже на сердце высечены: 23-27 сентября 2022 года, когда проходил референдум. Вообще, организацией референдума мы занимались впервые, в основном выборы до этого проводились, а референдум у нас впервые был. И если честно, самое ценное, наверное, - это эмоции избирателей. Понятно, что и мы переживали некоторые определенные сложности, связанные в том числе с угрозами и в адрес членов комиссии, и с угрозами, в принципе, вследствие обстановки, сложившейся на нашей территории. Но когда проходил сам референдум, когда избиратели приходили на участки, когда они говорили: "Пожалуйста, давайте уже организуем, проведем этот референдум", когда они там уже хватали бюллетень, хотели голосовать - <…> они на таком подъеме были, их просто захлестывали эмоции", - рассказала она ТАСС.

Сумская отметила, что в целом организовать референдум было сложно, в том числе и из-за того, что некоторые сотрудники центральной избирательной комиссии ЛНР добровольно ушли на фронт. "Конечно, без ребят было поначалу сложно организовать референдум, но они, слава Богу, вернулись живыми. Хоть и с ранениями. Пять человек - наши мальчики - сотрудники центральной избирательной комиссии [ЛНР] по указу главы Луганской Народной Республики 19 февраля 2022 года ушли добровольцами", - уточнила собеседница агентства.

Процесс формирования избирательной системы ЛНР в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году - избирком республики сформировали 6 марта 2023 года. Ранее избирком ЛНР на территории республики уже организовывал выборы депутатов разного уровня и президентские выборы.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.