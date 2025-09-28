Ученики не любят рыбу и печень, при этом предпочитают макароны и выпечку, сообщил Владимир Чернигов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Блюда из рыбы и печени являются самыми непопулярными в российских школах, ученики отдают предпочтение макаронам и выпечке. Об этом ТАСС рассказал президент Института отраслевого питания и глава организации "За школьное питание" Владимир Чернигов.

"Всегда популярна макаронная группа, все, что связано с выпечкой. Это быстрые углеводы, детям же энергия прежде всего нужна, а это быстро и понятно. Потому они очень любят пельмени - углеводы с мясом, вареные пирожки, грубо говоря", - сказал Чернигов.

Чернигов отметил, что школьники "сложно едят рыбу в любом виде и печень". "Этому есть чисто физиологическое объяснение: рецепторы у ребенка еще не сформировались, нюансы вкуса он не воспринимает. Почему дети любят сладкое и соленое? Сильный пищевой раздражитель. Вкусовые сосочки реагируют, ребенку нравится. Именно поэтому сложно с печенью и рыбой - ребенку рановато, но приучать надо. Меньше едят супы и каши, с ними сложнее. Видимо, это связано с тем, что в семьях нет привычки. Думаю, профиль по стране радикально не отличается", - добавил он.

Чернигов отметил, что в школе ученикам для поддержания здорового питания необходимо соблюдать баланс в рационе.

"Как только баланс нарушается в сторону даже самого полезного продукта, начинаются перекосы. Он обязательно должен быть: овощи, мясная группа, рыба, без которой никуда - там содержится незаменимая Омега-3. Из углеводов - макароны, выпечка, но сладкого желательно меньше. Без него никак, но лучше его употреблять поменьше: оно дает быструю энергию, но не дает всего того, из чего ребенок формируется", - пояснил собеседник агентства.