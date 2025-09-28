Россиянка победила в старшей возрастной категории конкурса "Мисс и миссис ООН"

Россию представляла пятидесятиоднолетняя жительница Ижевска Карина Давтян

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Косметолог из Ижевска Карина Давтян победила в старшей возрастной категории международного конкурса красоты Ms. and Mrs. United Nations 2025 ("Мисс и миссис ООН"), финал которого прошел в Индии, сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"В Нью-Дели завершился финал международного конкурса красоты Ms. and Mrs. United Nations 2025. Россию представляла пятидесятиоднолетняя жительница Ижевска Карина Давтян, которой удалось одержать победу в старшей возрастной категории (50+) и завоевать титул "Миссис ООН классик 2025", - сообщили организаторы.

Давтян - косметолог, в Ижевске у нее собственная косметологическая клиника. В 2025 году она пришла на конкурс "Миссис Удмуртия", чтобы поддержать своих пациенток, но в итоге победила в старшей возрастной категории и попала на национальный этап. На "Миссис Россия мира - 2025" она завоевала один из победных титулов и получила приглашение на "Мисс и миссис ООН".

"Для меня было большой честью представлять старшую возрастную категорию в российской делегации, и я невероятно признательна жюри за столь высокую оценку. Безмерно благодарна судьбе за то, что я здесь", - поделилась впечатлениями Давтян. По ее словам, использование флага Российской Федерации, символики страны, народных песен очень приветствовали организаторы - это придавало ей уверенности.

Конкурс "Мисс и миссис ООН" проходил в Нью-Дели с 21 по 28 сентября. За победу боролись женщины в возрасте от 18 до 60 лет.