По словам Анастасии Беляк, организовать мероприятие в другом городе будет технически сложно

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный конкурс красоты "Мисс Россия" можно провести и не в Москве, но это сложно сделать технически. Об этом в интервью ТАСС рассказала генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

"Мы думали об этом. Как-то был очень популярен Сочи, мы даже думали, что, может быть, это было бы так красиво, в каком-то теплом курортном городе организовать финал, но мы поняли, что с технической точки зрения это очень сложно - привезти туда команду и все организовать там. Поэтому пока что мы остаемся в Москве", - ответила Беляк на вопрос о том, есть ли возможность организовать финал конкурса "Мисс Россия" в другом городе.

Говоря о планах конкурса, Беляк отметила, что важно воспитать поколение будущих "Мисс Россия", которые станут активно побеждать на международных конкурсах. "Мы, наверное, исходим из реального времени. То есть трансформируется время, трансформируемся и мы. У нас был период, когда мы обязательно летали во все регионы, проводили там живые кастинги, тратили очень много сил и времени, чтобы собрать 200 человек в Новокузнецке и увидеть их живьем. Сейчас все-таки век современный, и мы можем этих девушек увидеть дистанционно. Мне кажется, что мы будем двигаться дальше, исходя из того, как будет меняться мир", - сказала собеседница агентства.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

В этом году конкурс стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. Дирекция получила рекордное количество заявок - 90 тысяч. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".