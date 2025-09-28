Премьер-министр отметил, что открытия отечественных атомщиков оказали влияние на ход истории человечества

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие мировой науки.

"Отечественные атомщики совершили выдающиеся открытия, которые оказали огромное влияние на развитие мировой науки, на ход истории всего человечества. За десятилетия работы был создан ядерный щит и сформирован мощный научно-производственный комплекс. Ваш труд - пример того, каким уникальным интеллектуальным потенциалом обладает Россия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что сегодня атомная отрасль является одной из самых высокотехнологичных и имеет стратегическое значение для государства. Она создает технологии, решения, новые материалы и вещества, которые находят применение в разных сферах, в том числе в промышленности, медицине. Премьер-министр подчеркнул, что отрасль обеспечивает энергетическую безопасность, укрепление оружейного комплекса, работу Северного морского пути и строительство атомного ледокольного флота.

Мишустин отметил важность динамичного развития и реализации новых проектов в атомной сфере, а также расширения международного сотрудничества. Он добавил, что компетентность, целеустремленность и ответственное отношение к делу позволяют атомщикам добиваться высоких результатов, вносить вклад в технологический суверенитет страны.

"Хочу выразить благодарность ветеранам, которые многое сделали для развития отрасли. И пожелать всем работникам атомной промышленности дальнейших успехов и трудовых свершений на благо Отечества и наших граждан. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил премьер-министр.

День работника атомной промышленности отмечается ежегодно 28 сентября, начиная с 2005 г. Атомная отрасль отмечает 80-летие в 2025 году.