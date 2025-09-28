Буцкая: репетиторами должны быть только люди с образованием педагога

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвала родителей проверять наличие у таких специалистов дипломы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Репетиторы должны иметь педагогическое образование, и родителям лучше проверять наличие у таких специалистов соответствующего диплома. Такое мнение ТАСС высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Скажу собственное мнение - на мой взгляд, человек без образования учителя просто не может быть репетитором", - сказала парламентарий.

Отвечая на вопрос, нужно ли вводить лицензирование репетиторской деятельности, в частности, для тех, кто готовит детей к ЕГЭ, Буцкая отметила, что важно не то, как будет называться эта специальность, а именно наличие у человека подходящего образования. Она обратила внимание, что похожая дилемма есть и в сфере здравоохранения. "Получается игра слов - «консультант по грудному вскармливанию», «консультант по детскому сну». Вроде какой-то намек на медицину есть, а на самом деле таких специалистов нет", - заметила парламентарий.

"Очень важно, чтобы родитель, когда он для своего ребенка нанимает репетитора, спросил о наличии диплома. В этот момент уже многие вопросы снимаются. Тем более что, когда вы просите диплом у конкретного человека, он может сам при вас зайти на сайт министерства образования и показать свой диплом", - заключила первый зампред комитета.