Авиаслужбы Эстонии наравне с латвийскими предупредили о возможных сбоях GPS

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиационные службы Эстонии предупредили о возможных сбоях в работе спутниковой навигационной системы и, соответственно, некорректной работе GPS в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах страны.

"Возможны помехи в сигнале или некорректные показатели", - сказал собеседник агентства, не пояснив причину возможных сбоев. Однако он отметил, что всем экипажам, которые столкнутся с подобной проблемой, следует немедленно информировать о ней диспетчеров. Соответствующее предупреждение, доведенное до всех пользователей воздушного пространства страны, действует до вечера 14 ноября.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Латвии также сообщил ТАСС о возможной некорректной работе системы GPS, в том числе полной потере связи или передаче ошибочных показаний времени из-за помех в спутниковой навигационной системе. В части латвийского воздушного пространства подобное предупреждение действует до утра 21 октября. При этом собеседник агентства подчеркивал, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме.

На минувшей неделе авиационные службы Эстонии запретили всем типам самолетов и беспилотников летать на высоте до 1 тыс. м над территорией, примыкающей к границе с Россией и Латвией в вечерние и ночные часы. Исключение сделано только для тех воздушных судов, полеты которых согласуют органы полиции или охраны границы. Действует такое ограничение до конца суток 30 сентября.