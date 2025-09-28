Совет по молодежной политике при полпреде президента РФ в УрФО перезапустят

Планируется, что участниками станут инициативные представители нового поколения

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Перезапуск совета по молодежной политике при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе запланирован до конца текущего года. Планируется, что участниками станут инициативные представители нового поколения, которые будут сами формировать повестку работы обновленного совета, сказал Артем Жога во время панельной дискуссии "Наследие форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО" в Тюмени.

"Считаю необходимым изменить подходы к молодежной политике в Уральском федеральном округе: сместить фокус с различным творческих активностей для студенческой молодежи и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед нашим государством. Уверен, молодежная политика должна строиться не вокруг молодежи, а вместе с ней непосредственно. Мы намерены двигаться в этом направлении, поэтому приняли решение о перезапуске совета по молодежной политике при полномочном представителе президента в УрФО. <….> Я хочу, чтобы участниками совета стали не чиновники, а инициативные представители нового поколения, которых я вижу в каждом регионе во время своих поездок", - сказал Жога.

Он отметил, что повестку работы обновленного совета будут формировать сами молодые люди - они будут давать информацию и предлагать инициативы, которые считают нужными и которые они способны реализовать. "Совет должен стать пространством, где голос молодежи действительно будет слышен. Пользуясь случаем, приглашаю вас к участию в совете, первое заседание мы планируем провести до конца текущего года", - подчеркнул Жога.