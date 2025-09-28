Помощь запросили три человека в связи с усталостью, указали в поисково-спасательном отряде

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Помощь спасателей понадобилась трем альпинистам при спуске с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Травм у них не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В средствах массовой информации появились данные о травмировании альпиниста, который совершал восхождение в группе из трех человек. Сообщалось, что группа заблокирована на высоте более 5 тыс. м.

"Все хорошо, их спустили, от медицинской помощи они отказались", - пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде добавили, что восхождение совершали три человека из Белгорода.

"Помощь им понадобилась на спуске, помощь запросили в связи с усталостью", - сказал собеседник.