Мэр рассказал, что операция длилась девять часов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Операцию по трансплантации фрагмента донорской кисти провели в столичном Институте имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max, назвав операцию уникальной.

Собянин отметил, что у специалистов большой опыт в подборе терапии. Она позволяет не допустить отторжения после трансплантации.

Операция длилась девять часов, а для разных ее этапов требовались несколько операционных.

Мэр уточнил, что пациента направили в реанимацию, позже его переведут в отделение пересадки почки и поджелудочной железы.

Собянин поблагодарил врачей, отметил их профессионализм и пожелал пациенту здоровья.