В Великом Новгороде запатентовали устройство для ускоренной коррекции зубного ряда

Оно не только ускоряет лечение взрослых и подростков, но и помогает сохранить объем костной ткани, избежать разрушения корней перемещаемых зубов и сохранить их первоначальную форму

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ) запатентовали остеоперфоратор для ускоренного и малотравматичного ортодонтического лечения. Устройство позволяет перемещать зубы без лишних повреждений слизистой оболочки и костной ткани челюсти, а в ряде случаев избежать удаления зубов при их тесном расположении, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Остеоперфорация - хирургическая процедура, заключающаяся в создании отверстий в костной ткани. Применение методики улучшает кровоснабжение ткани, инициирует рост новых клеток и перестройку кости в области перфорации. Технология активно используется в ортодонтическом лечении для более быстрого перемещения и выравнивания зубов пациента. У разработки НовГУ есть возможность контроля глубины погружения остеоперфоратора. Другие важные преимущества - проведение процедуры без дополнительных разрезов слизистой оболочки и минимальная травматичность", - сообщили в вузе.

Принцип метода остеоперфорации заключается в создании отверстий в костной ткани, что улучшает ее кровоснабжение, инициирует рост новых клеток и ускоряет перестройку кости. Это позволяет быстрее перемещать зубы с помощью брекетов или элайнеров. Наиболее близкими аналогами являются ортодонтические микроимплантаты, однако, как пояснил один из авторов разработки Роман Фадеев, они имеют крупные размеры и требуют травматичной установки с разрезами. Меньший размер нового остеоперфоратора позволил ученым назвать методику "наноостеоперфорацией".

Конструкция устройства включает головку в форме шестигранника длиной 2,5 мм и коническую основную часть с винтовой нарезкой. На нее нанесены три насечки - на 2, 4 и 6 мм, что позволяет контролировать глубину погружения. "Шаг насечек неслучаен, а выполнен после тщательного изучения нами костной ткани пациентов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии", - отметил Фадеев.

По словам разработчиков, применение устройства не только ускоряет лечение взрослых и подростков, но и помогает сохранить объем костной ткани, избежать разрушения корней перемещаемых зубов и сохранить их первоначальную форму. "Важно отметить, что при использовании нашей методики ускорение перемещения зубов отмечают не только врачи, но и сами пациенты", - добавил профессор.

Методика применяется для коррекции сужения зубных рядов и тесного положения зубов. Ее широкое внедрение, как ожидают ученые, позволит во многих случаях отказаться от удаления зубов по ортодонтическим показаниям и снизить риски побочных эффектов. Обзор разработки подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.