Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что установление статуса "Ветерана трудовой деятельности" и дополнительная выплата к нему станут знаком уважения за заслуги перед Россией

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить дополнительную выплату к страховой пенсии в размере 10 тыс. рублей для граждан, имеющих статус "Ветеран трудовой деятельности". Об этом лидер партии заявил в докладе "ЛДПР за людей труда! Уважать и защищать!", который есть в распоряжении ТАСС.

"Для "Ветеранов трудовой деятельности" ЛДПР предлагает дополнительную выплату в 10 тысяч рублей к страховой пенсии за большой трудовой стаж. Это будет реальная прибавка за трудовую доблесть, за длительную трудовую биографию. Наши люди, особенно молодежь, должны понимать: их труд, их вклад в развитие страны будет признан государством. Прошу коллег из регионов активно продвигать нашу идею на своем уровне", - сказал Слуцкий.

Ранее парламентарий обратился к президенту России Владимиру Путину в рамках его встречи с лидерами парламентских фракций с инициативой установить специальный статус для граждан, посвятивших труду более 30 лет.

По мнению Слуцкого, установление статуса "Ветерана трудовой деятельности" и дополнительная выплата к нему обеспечат пенсионеров не только дополнительной финансовой поддержкой, но и станут знаком уважения и признательности за их трудовую доблесть и заслуги перед Россией.

"На встрече президента России с лидерами парламентских партий я предложил целый ряд инициатив, которые касаются старшего поколения. Самая главная из них - введение нового статуса "Ветеран трудовой деятельности". Президент с пониманием выслушал и обратил внимание на инициативу. Введение нового статуса позволит позаботиться о всех, кто верой и правдой отработал более 30 лет. Стаж в нашей стране должен иметь значение", - добавил депутат.