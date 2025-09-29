Людей запугивают и сокращают им гуманитарные поставки, заявил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Обстановка в подконтрольном Киеву городе Херсоне мрачная, мужчин продолжают насильно мобилизовывать, гуманитарные поставки нуждающимся уменьшаются. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается. И вот там же все равно очереди присутствуют", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что основное настроение людей - усталость, "их все достало". "Они, конечно же, ожидают возвращения нормального светлого времени, которое они увидели именно после освобождения Херсона и правобережья", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.