В период их действия на запасной аэродром был отправлен один самолет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Калуги и Жуковском. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Жуковский. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавили в пресс-службе.