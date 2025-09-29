Исполнять их будут люди

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Движение "Газманов-Родники" с 2026 года начнет принимать на всероссийский песенный конкурс "Родники" песни, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила генеральный продюсер проекта Елена Ульянова в ходе круглого стола о развитии музыкальной культуры в Санкт-Петербурге.

"Лидер и художественный руководитель нашего проекта Олег Газманов предлагает ввести новую номинацию в песенном конкурсе "Родники". Это будут песни, созданные с помощью ИИ, но инициировать и петь их все равно будут люди. Пока мы только разрабатываем положение о такой номинации", - сказала она.

Ранее народный артист Олег Газманов на пресс-конференции в ТАСС говорил, что применение искусственного интеллекта в музыке возможно в качестве помощника, который собирает, обрабатывает и усовершенствует то, что изначально придумал человек.