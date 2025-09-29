При прояснениях продолжатся ночные заморозки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Солнечная без осадков погода ожидается практически всю эту неделю в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа благодаря влиянию обширного антициклона. При прояснениях продолжатся ночные заморозки, днем воздух будет прогреваться до 11-13 градусов тепла, а в Калининградской области - до плюс 17 градусов, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области новая неделя началась с холодных температур, а местами и заморозков. В центре Петербурга минимальная температура составила плюс 2,3 градуса, а в Пулково - минус 1 градус, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. В Ленобласти наиболее низкая температура была в Сосново (минус 4 градуса). "Самое "жаркое" место сегодня ночью - это Кронштадт - плюс 4,7 градуса, теплая еще акватория залива", - добавил он.

Антициклон над Северо-Западом России с центром практически вблизи Санкт-Петербурга простоит всю неделю, включая и выходные дни, отметил синоптик. В регионе будет холодно в ночные и утренние часы и достаточно тепло в дневные. "Так как центр антициклона близко, ветра не будет, поэтому дополнительный прогрев днем станет очень заметен", - пояснил Колесов. В ближайшие дни в Петербурге воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов, в области - местами до плюс 14.

В Карелии будет сухо до конца сентября и 1 октября, температура в ночные часы составит местами от минус 5 до плюс 5 градусов, днем воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области в ближайшие дни погоду также будет определять периферия малоподвижного антициклона, осадки не ожидаются, однако ночью местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Первые дни октября будут сопровождаться сильным ветром. Днем температура воздуха будет варьироваться от плюс 6 до плюс 12 градусов и сильно не изменится в течение недели.

По данным Севгидромета, в Архангельской области благодаря обширному антициклону на неделе ожидается сухая, но прохладная погода: температура днем составит до плюс 8-13 градусов. В Ненецком автономном округе местами ожидается небольшой дождь, ночью туман, ветер порывами до 15-18 метров в секунду. По ночам прогнозируется до плюс 2-7 градусов, днем - до 12 градусов тепла.

Ветрено, но солнечно и достаточно тепло будет в Республике Коми, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "Сейчас наблюдается ненадолго возврат тепла после затока арктического холода. Первая неделя октября обещает быть теплой. Регион находится на холодной периферии антициклона, поэтому погода неустойчивая, влияние антициклона будет прерываться влиянием циклона, из-за чего будет ветрено - до 10 метров в секунду, а в Воркутинском районе - до 20 метров в секунду. Дневная температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов по всей республике, даже в Заполярье во вторник прогнозируется до плюс 10. В большей части республики будет без осадков, но наш регион медленно погружается в осень", - отметила представитель метеослужбы.

Золотая осень

В Новгородскую область благодаря усилиям антициклона с центром над Балтикой приходит период спокойной погоды. Осадков не прогнозируется, при небольшой облачности в ночные часы довольно прохладно - от 2 до 7 градусов тепла, в отдельных районах возможны заморозки до минус 2. Днем воздух будет прогреваться до 8-13 градусов тепла.

"С учетом господства антициклона и установления малооблачной погоды, можно сказать, что в Вологодской области наступила настоящая золотая осень. Благодаря солнечной погоде в понедельник воздух прогреется до плюс 7-11 градусов. Всю неделю ожидается комфортная погода, дневной прогрев составит плюс 7-11 градусов", - прогнозирует Вологодский гидрометцентр.

На территории Псковской области 29 сентября облачно и без осадков, температура ночью составит от 0 до 4 градусов тепла, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. По прогнозам Псковского ЦГМС, такая солнечная погода продержится в регионе до конца недели: на выходных возможны туманы и небольшие дожди.

В Калининградской области наступившая неделя по метеохарактеристикам будет вполне типичной для начала октября, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Неделя ожидается хорошая. Отличная погода. Сохнем и просыхаем от предыдущих обильных дождей. Вся предстоящая рабочая пятидневка пройдет без осадков, практически при безветрии и переменной облачности, с солнышком", - рассказала дежурный синоптик. Температура воздуха ночами будет в целом по области несколько ниже, чем неделей ранее - от плюс 3-8 градусов до плюс 1-6 градусов, лишь 2 октября в ночные часы вероятны отрицательные температуры до минус 1 градуса. Исключение составит побережье региона, где плюсовые значения могут доходить в эту ночь до 7 градусов тепла. Дневной максимум с понедельника по среду будет в пределах плюс 12-17 градусов, и в заключительные два дня пятидневки - 10-14 градусов тепла.