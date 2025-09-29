Губернатор Московской области отметил, что цель региональных властей - сделать помощь проактивной

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции и их семьи могут получить около 35 региональных и порядка 40 федеральных мер поддержки в Московской области. Для удобства оказания помощи в регионе действует система одного окна, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам расширенного заседания комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержи участников СВО.

"В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаем систему одного окна - чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной. Сегодня через Госфонд "Защитники Отечества" и МФЦ можно получить порядка 40 федеральных услуг. В Подмосковье действуют еще около 35 региональных мер: от выплат и реабилитации до зачисления в детсады без очереди, бесплатных кружков и путевок в лагеря", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что цель региональных властей - сделать помощь проактивной, чтобы бойцы СВО или их семьи могли получать услуги автоматически.

Губернатор отметил, что особое внимание в области оказывается реабилитации. Так, на территории региона действуют три флагманских центра: "Ясенки" в Подольске, центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде и "Протэкс-центр" в Коломне.

"Что касается жилья - совместно с фондом решаем вопросы с пандусами, подъемниками, перепланировкой. Особенно это важно для тех, кто живет на высоких этажах без лифтов. Мы делаем все, чтобы каждый герой, вернувшийся с фронта, чувствовал нашу поддержку", - заключил губернатор.