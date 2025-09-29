Дорожные инспекторы потребовали €500 у коллег британского певца, перевозивших оборудование

СОФИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Болгарская полиция задержала в Софии двоих сотрудников автомобильной администрации министерства транспорта и коммуникаций за попытку получения взяток на общую сумму €500 у четверых водителей грузовиков из команды британского певца Робби Уильямса. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

В публикации отмечается, что сотрудники потребовали взятки у водителей, перевозивших оборудование для концерта, состоявшегося 28 сентября. Патрульные остановили грузовики на въезде в столицу и потребовали у водителей деньги. Как сообщает газета "24 часа", из-за языкового барьера болгарские инспекторы общались с водителями при помощи сервиса Google Translate. После инцидента пострадавшие обратились в полицию, и виновных задержали на 72 часа.

По информации портала "Новините", Государственное агентство по безопасности дорожного движения Болгарии запросило комментарий по ситуации у министра транспорта Гроздана Караджова и обвинило министерство в отсутствии комментариев, указав на международную важность инцидента. Власти проводят проверку заявлений водителей грузовиков и намерены привлечь виновных к ответственности.

Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в группе Take That, которую покинул в 1996 году. Мировая слава пришла к нему после начала сольной карьеры в середине 90-х. С тех пор певец получил множество наград и даже попал в книгу рекордов Гиннесса после того, как за одни сутки было продано 1,6 млн билетов на его концерты в рамках тура Intensive Care. Уильямс был выбран "лучшим певцом 1990-х" и включен в Британский Зал музыкальной славы.