По всей территории региона идет подключение к теплу социальных объектов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Муниципалитеты Челябинской области, где произошло похолодание и накануне выпал мокрый снег, приняли решение начать отопительный сезон. По всей территории региона идет подключение к теплу социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Алексей Текслер.

"В 41-м муниципальном образовании Челябинской области начался отопительный сезон. <…> В ближайшие дни к теплоснабжению подключатся оставшиеся два муниципалитета - Верхнеуральский и Еткульский округа", - написал губернатор.

По его словам, это означает, что уже идет подключение к теплу социальных объектов (больниц, школ, детских садов). Совсем скоро тепло начнет поступать в дома жителей. Он отметил, что в 2025 году проделали большую подготовительную работу к отопительному сезону.

По информации пресс-службы правительства области, в регион пришло похолодание, в ряде территорий выпал мокрый снег. По данным синоптиков, ночью отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 8 градусов.