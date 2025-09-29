Местами температура может достигать до минус 2 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 30 сентября из-за заморозков, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 00 часов до 10 часов 30 сентября на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с заморозками. Местами температура может достигать -2 градусов", - отметили в Смольном.

Оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Водителям рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и помнить об ухудшении свойств летней резины при температуре ниже 4 градусов по Цельсию.

29 сентября в ночные и утренние часы в Петербурге также действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за низкой температуры.

Как отмечал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, в центре Петербурга в ночь на 29 сентября была зафиксирована минимальная температура плюс 2,3 градуса, при этом в окрестностях наблюдались заморозки - в районе аэропорта Пулково было минус 1. Вместе с тем в первой половине недели в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов.