НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Портреты героев Великой Отечественной войны представили в Нальчике (Кабардино-Балкария) на выставке "Освободители Европы", сообщили ТАСС организаторы.

"Выставка посвящена итогам проекта "Освободители Европы". Это был большой всероссийский конкурс эссе и рассказов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, по итогам которого выбрали 12 городов для показа экспозиции. Нальчик, к нашей радости, попал в этот список", - рассказала ТАСС руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" по КБР Анна Романовская.

В экспозиции, которую представили в Национальном музее Кабардино-Балкарии, вошли 13 плакатов с историями о ветеранах Великой Отечественной войны и 11 плакатов о важных этапах освобождения от фашистов различных городов. Центральный экспонат - картина с портретами ветеранов художника Алексея Крюкова.

"Один из 13 героев - Муазин Катинов, выходец из Кабардино-Балкарии. На выставке присутствовали его потомки: внучка, правнуки", - добавила Романовская.

Организаторы вручили благодарственные письма волонтерам, помогавшим в организации акции "Бессмертный полк". Среди награжденных были и учителя истории, которые модерировали анкеты для участия в онлайн-акции в этом году.

Проект "Освободители Европы" в Кабардино-Балкарии проводит "Бессмертный полк" России, Минцифры КБР и Национальный музей республики при поддержке Фонда президентских грантов.