Вице-премьер РФ назвал самой главной победой то, что участники собрались вместе

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в финальной части международной олимпиады по финансовой безопасности, которая стартовала в Красноярске в понедельник, не будет проигравших. Об этом сообщает пресс-служба зампреда федерального правительства по итогам встречи Чернышенко с российскими участниками.

"Страна вам дала огромный шанс, и вы на этом этапе лучше всех им воспользовались. Наш президент Владимир Путин определил одной из национальных целей реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. И вы демонстрируете то, что вы умеете классно пользоваться создаваемыми возможностями. Я не случайно сказал, что вы уже победители, потому что здесь не будет проигравших. Самая главная победа - то, что вы собрались вместе", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Всего в составе российской команды 190 студентов и 120 школьников, которые представляют все федеральные округа РФ.

В свою очередь глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что некоторые из членов российской сборной не первый раз принимают участие в олимпиаде по финансовой безопасности. "Я смотрю на вас и вижу знакомые лица - с некоторыми ребятами мы уже встречались на предыдущих олимпиадах. Это очень приятно. Значит, вам понравилось. Значит, вы стали уже полноправными послами не только олимпиады, но и международного движения по финансовой безопасности", - подчеркнул он.

В Красноярске с 29 сентября по 3 октября впервые проходит финал V Всемирной олимпиады по финансовой безопасности. Участниками стали около 600 школьников и студентов из 40 стран. В Красноярск прибыли делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Алжира, Аргентины, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана и других стран. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".