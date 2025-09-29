Форум в Элисте подтвердил значение буддизма для межконфессионального диалога

Мероприятие также продемонстрировало готовность города к проведению мероприятий высокого уровня

ЭЛИСТА, 29 сентября. /ТАСС/. III Международный буддийский форум в Калмыкии подтвердил значимость буддийской традиции как части мирового наследия и ее роль в укреплении межконфессионального диалога, а также продемонстрировал готовность города к проведению мероприятий высокого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе форума со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.

"Международный буддийский форум подтвердил высокую значимость буддийской традиции как части мирового духовного и культурного наследия, востребованного в условиях современности. Подобные инициативы вносят весомый вклад в развитие международного диалога и укрепление межконфессионального согласия, что имеет особое значение для сохранения доверия и взаимопонимания в обществе, а также для формирования устойчивого и справедливого миропорядка, основанного на уважении культур и традиций народов. Проведение форума в Элисте показало готовность города обеспечивать организацию мероприятий столь высокого уровня", - сказал Кобяков.

В пресс-службе отметили, что духовные лидеры, исследователи, государственные и общественные деятели посетили в общей сложности более 50 событий. Кроме того, отмечается, что во время подготовки к проведению форума в Элисте провели капитальный ремонт 10 дорог, повысили благоустройство 10 объектов городской инфраструктуры, на 140% увеличили количество камер видеонаблюдения и установили 31 светофорный объект. Также был проведен ремонт храмовых комплексов города: центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и религиозных сооружений других конфессий, были построены новый хурул в поселке Кетченеры, два глэмпинг-отеля, четыре гостиницы, ретрит-центр в Городовиковском районе и буддийская воскресная школа.

Ранее первый заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Эрдни Церенов сообщал ТАСС, что в форуме приняли участие более 7 тыс. человек, из них около 1 тыс. международных гостей из 35 стран.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходил с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме приняли участие делегации 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступили правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.