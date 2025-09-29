В ноябре они отправятся в "Сенеж", где пройдут образовательную программу, сообщил генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" (РСВ) определила лучших участников своих проектов в Донбассе и Новороссии, ими стали 123 человека. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"В преддверии Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией состоялись итоговые модули серии мероприятий президентской платформы "Россия - страна возможностей". В них приняли участие 123 самых эффективных, творческих и инициативных жителя Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые проявили свою заинтересованность в создании возможностей для своих земляков и в развитии региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники прошли серьезный отбор - более 30 человек на место. Программа была разработана таким образом, чтобы не только отобрать лучших, но и дать им максимум практических знаний и инструментов.

"Эти люди - носители уникального опыта, жизненной стойкости и той самой воли к созиданию, которая и составляет драйвер настоящих перемен. В мастерской управления "Сенеж" мы создадим условия, чтобы их опыт, полученные знания и преданность родной земле воплотились в конкретные проекты развития регионов", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Он добавил, что в ноябре лучшие участники отправятся в "Сенеж", где пройдут образовательную программу и найдут новые точки реализации своих инициатив.

За пять месяцев участниками 109 интенсивов президентской платформы стали 5 288 человек. В рамках модулей жители 34 муниципальных образований Донбасса и Новороссии учились выстраивать эффективные стратегии взаимодействия в командах в условиях изменений и неопределенности, отрабатывали управленческие навыки и навыки стратегического мышления, постигали тонкости самопрезентации и публичных выступлений.