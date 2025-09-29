Его использование также позволяет выбрать дату, время и место получения результата услуг

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. МВД РФ и Минцифры запустили онлайн-сервис подачи заявлений на получение разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД России совместно с Минцифры России введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, а также получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что использование цифрового сервиса позволяет подать заявление на получение таких услуг из дома, а также выбрать дату, время и место получения их результата. Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде.

"Функционал сервиса "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в разделе "Транспорт. Права", - подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, для удобства граждан в этом сервисе также размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по неоторым необходимым согласованиям и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля. Ресурс "Внесение изменений в конструкцию ТС" доступен для использования автовладельцами на портале "Госуслуги" с 24 сентября 2025 года.