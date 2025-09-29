Температура воздуха на восточных окраинах Подмосковья уже опустилась до минус 1,7 градуса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заморозки, которые ранее прогнозировались синоптиками на предстоящую ночь в Москве и Московской области, уже начались. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Температура воздуха на восточных окраинах Подмосковья уже опустилась до минус 1,7 градуса", - сказал собеседник агентства. Речь идет про поселок Черусти, который еще называют неофициальным "полюсом холода" столичного региона за счет своего расположения в низине и в окружении быстро промерзающих болот. По данным метеорологов, близится к нулю, но пока еще не перешагнула эту отметку, температура воздуха в подмосковной Электростали - там столбики термометров показывают сейчас 0,6 градуса.

Между тем, в Москве на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, термометры показывают плюс 7,2 градуса, а в центре мегаполиса - у гостиницы "Балчуг" в 21:00 мск было 8,1 градуса выше нуля.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что заморозки до минус 4 градусов ожидаются предстоящей ночью в Московской области, при этом на территории столицы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Днем во вторник, 30 сентября, метеорологи ожидают в Москве плюс 9-11 градусов, по области - до плюс 12 градусов.