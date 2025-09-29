В Вологодской области в помощь участникам СВО запустили проект "Свой бизнес"

Благодаря программе бойцы, возвращаясь с фронта, смогут применить свои способности на благо региона, сообщил участник программы "Время Героев" Владимир Сайбель

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект "Свой бизнес" запустили в Вологодской области в помощь участникам специальной военной операции и их близким при освоении предпринимательских навыков. В течение пяти дней 24 человека изучат финансовые и юридические аспекты, работу с бизнес-идеями, командой и арендой, посетят предприятия региона - от производств до центров, развивающих когнитивные способности и спортивные навыки, сообщается на сайте партии "Единая Россия", которая организовала проект совместно с "Опорой России" и Корпорацией МСП.

"Слушателей сопровождаем индивидуально. Подключили ведущих специалистов сектора МСП. Вместе с наставниками они будут помогать, разъяснять и консультировать по всем вопросам. По завершении курса каждый получит пошаговый алгоритм действий. Поддержка наших бойцов и их близких - безусловный приоритет. Ведем эту работу, в том числе по поручению президента Владимира Путина", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области, секретаря реготделения "Единой России" Георгия Филимонова.

Координатор направления "Поддержка участников СВО и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время Героев" Владимир Сайбель подчеркнул, что вопрос трудоустройства - это вопрос уверенности в будущем для тех, кто возвращается к мирной жизни, поскольку дает шанс участникам СВО создать свое дело. Немаловажно, что программа решает и задачу развития экономики региона: способствует созданию нового бизнеса, рабочих мест, что в перспективе может оказать существенное влияние на показатели экономического роста.

"В современных условиях боевые действия требуют умения быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, применять инновационные подходы к организации различных процессов. Эти же навыки могут быть востребованы и в мирной жизни, в бизнесе. Благодаря программе "Свой бизнес" мои боевые товарищи, возвращаясь с фронта, смогут применить свои способности на благо региона", - сказал Сайбель.

Детали проекта

Региональный координатор партпроекта "Предпринимательство", депутат областного заксобрания Сергей Добродей пояснил, что обучение будет комплексным. "Вместе с "Опорой России" помогаем по всем направлениям: образовательному, юридическому, методологическому и даже психологическому. Участники посетят предприятия, которые изготавливают окна и двери из ПВХ и алюминия, тренируют по воркауту и паркуру, развивают когнитивные способности", - сообщил Добродей. Корпорация МСП обеспечит доступ ко всем инструментам развития бизнеса, включая сервисы цифровой платформы МСП.РФ.

В феврале 2025 года "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП объявили о старте федерального проекта "Свой бизнес". Образовательный курс для участников СВО проходит по партпроекту "Предпринимательство" и реализуется в рамках партийных инициатив "Единой России", направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды в регионе. До конца года проект охватит более 40 регионов.