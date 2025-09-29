Причиной стало отключение электричества в Советском районе Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф в размере 600 тыс. рублей ПАО "Россети Северный Кавказ" из-за отключения электричества на территории Советского района Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

"Прокуратурой Советского района Махачкалы по фактам массовых отключений подачи электроэнергии на территории района с привлечением специалистов Госжилинспекции республики проведена проверка исполнения требований законодательства об электроэнергетике. По результатам его рассмотрения постановлением УФАС по Республике Дагестан гарантирующий поставщик (ПАО "Россети Северный Кавказ") привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле-августе 2025 года на ряде линий электропередач, в частности на подстанции "Новая", фидер №16, была значительно превышена допустимая продолжительность перерывов подачи электрической энергии. По факту нарушения гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан (ПАО "Россети Северный Кавказ") охраняемых законом прав граждан на надежное снабжение электрической энергией, прокуратурой возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.