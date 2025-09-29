МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6% отмечается в РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На последней неделе сентября (39 неделя 2025 года) регистрируется снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выраженно в возрастной группе 7-14 лет (-18,6%). В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 млн граждан, что составляет 16,1% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также регистрируется снижение заболеваемости COVID 19. На 39 й неделе - 13,2 тыс. случаев (-10,8%).