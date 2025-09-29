В районе главного аэропорта Камчатки заметили медведя

Об этом сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Очевидцы на Камчатке заметили медведя в районе аэропорта Елизово. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По словам очевидца, позвонившего в службу "112", медведь замечен в районе нового аэропорта. Если встреча произошла - не убегайте от животного. Медленно отступайте, не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. 25 сентября хищник напал на троих жителей края, одна женщина после встречи с медведем скончалась в реанимации.