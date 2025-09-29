Эксперт Староверова заявила, что продажа несъедобных грибов может грозить сроком

Такое возможно при тяжких последствиях, считает доктор юридических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продажа собранных в лесу несъедобных грибов грозит штрафом или лишением свободы в случае тяжких последствий. Об этом ТАСС рассказала доктор юридических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

По словам Староверовой, сезонных ограничений для сбора грибов нет, обычно грибной сезон в средней полосе России продолжается до середины осени, и при теплой погоде грибы могут попадаться еще в ноябре. Для продажи собранных грибов нужна декларация о безопасности пищевой продукции, при этом дополнительная сертификация не требуется, но может быть запрошена торговыми сетями в добровольном порядке, отметила она.

"Продавать грибы можно на рынках, в магазинах, через интернет, а также в заведениях общепита. Продажа несъедобных грибов под видом съедобных может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств и масштаба деяния", - сказала эксперт.

Так, статья 14.4 КоАП предусматривает штрафы за продажу товаров, не соответствующих требованиям - для граждан это от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. В случае отравления грибами "продавец может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям 238 (о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности - прим. ТАСС) или 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса РФ", подчеркнула Староверова. Эти статьи в зависимости от тяжести последствий предусматривают различное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

"Гражданин, купивший несъедобные грибы, может обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора по месту жительства или месту покупки, или в суд с иском о возмещении вреда при наличии значительного ущерба (отравление, лечение), особенно если продавец не имел разрешения на продажу. Важно сохранять чеки и другие доказательства покупки для подтверждения факта покупки и причиненного ущерба", - отметила эксперт.