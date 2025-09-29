Индексация выплат требует согласования с Минфином и профильными органами, отметила замминистра обороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вопросы индексации выплат, положенных ветеранам боевых действий специальной военной операции, обсуждались в числе остальных на заседании Госсовета по вопросам поддержи участников СВО. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Мы как раз это обсуждаем, это требует согласования с Минфином и с профильными ФОИВ (федеральными органами исполнительной власти - прим. ТАСС). Мы, как фонд "Защитники Отечества", с такими инициативами тоже выходили, по результатам заседания [будет понятно]", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов об индексации выплат для ветеранов СВО.

Она также отметила, что на заседании обсудили и оказание расширенной помощи ветеранам СВО из числа сотрудников силовых структур, которые получили тяжелые ранения.

Кроме того, уточнила Цивилева, рассматривались вопросы обеспечения тяжелораненых современными техническими средствами.