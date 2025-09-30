Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, уже наблюдаются во многих регионах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Понижение уровня воды до отметки опасного явления прогнозируется примерно на 10 реках в разных регионах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, сейчас наблюдаются во многих регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми. Аналогичная ситуация на Дону и на Оке в районе Серпухова Московской области, а также на реке Вятке в Кировской области", - сказал он.

Также опасное явление будет отмечаться на реках Лена и Индигирка в ближайшие дни. "На реках Крыма - то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму. В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам. Аналогичная ситуация и на верховьях Оби, на реке Бия в Алтайском крае", - рассказал метеоролог.