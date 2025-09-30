Такую задачу глава государства поставил руководителям регионов, рассказал губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией поставил руководителям регионов задачу сделать жизнь жителей комфортной, поделился в интервью ТАСС своими воспоминаниями губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Когда мы уже подписали эти исторические документы, нас пригласил Владимир Владимирович, четверых, так поговорить уже наедине. Это была первая встреча напрямую с президентом России, которая, конечно же, придала всему этому событию для меня лично еще больший смысл и еще большее понимание того, что выбор правильный сделан", - сказал он.

По словам губернатора, Путин поставил задачу, чтобы жители Донбасса и Новороссии почувствовали себя "дома, в родной семье". "Задача сделать <…> все то, что нужно для их жизни, для комфорта, для того, чтобы они ощутили уже среднероссийский уровень. Это наша задача - выполнить все эти пожелания людей", - вспомнил Сальдо наставления президента.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.