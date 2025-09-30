Как уточнили в региональном исполкоме Народного фронта, свежих продуктов не хватает в селах Омолон, Кепервеем, городе Билибино, где в общей сложности проживают около 7 тыс. человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контейнеры из Магадана с социально значимой продукцией доставлены в Билибинский район Чукотки, где ранее наблюдался дефицит свежих овощей и других товаров. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

На Чукотке прокуратура округа проверяет информацию о нехватке свежих продуктов в трех населенных пунктах Билибинского района. Как уточнили ТАСС в региональном исполкоме Народного фронта, речь идет о селах Омолон, Кепервеем, городе Билибино, где в общей сложности проживают около 7 тыс. человек.

"На территорию Билибинского района уже доставлены 11 контейнеров с социально значимыми продуктами. Овощи уже поступили в продажу в Анюйске и Билибино, идет их выкладка на прилавки. На следующей неделе ожидается дополнительная поставка лука. Также в течение недели доставка продукции будет осуществлена в села Омолон, Островное, Илирней и Кепервеем", - рассказали в правительстве округа.

На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху во время летней навигации. Она начинается в июне и завершается в начале ноября.

Ежегодно в порты региона заходят более 60 судов, они завозят не только продовольствие, но и стройматериалы, технику, генеральные грузы. Далее груз доставляется в удаленные села наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху.