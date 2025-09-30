Макеева: люди с неосвобожденных территорий боятся эвакуации на Украину

После эвакуации, которую проводит Киев, люди пропадают, сообщилазампред правительства ДНР и руководитель представительства ДНР в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители еще не освобожденных территорий Донбасса и Новороссии обращаются в представительство Донецкой Народной Республики в Москве с просьбами помочь в вывозе их из зоны боевых действий. Соглашаться на эвакуацию, которую проводит Киев, они боятся, так как люди после нее пропадают, сообщила ТАСС зампред правительства ДНР, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

Ранее Макеева сообщала, что представительство получило более 30 тыс. обращений с момента создания в 2022 году.

"Да, конечно, [поступают обращения от людей с неосвобожденных территорий]. Их немного, но они есть. В основном люди задают вопросы, как им эвакуироваться с той территории. То есть они хотят ее покинуть, но им чинят препятствия. Либо звучат объявления об "организованной эвакуации", которую предлагает сторона преступного киевского режима. <…> Люди не идут на это, потому что знают много случаев, когда людей эвакуировали, но после этого след их пропадал. И где их искать, ни маленьких, ни взрослых, до сих пор не знают. Поэтому людей это очень пугает", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что представительство старается помочь, в том числе советом, как преодолеть запертые Украиной границы.

Также она сообщила, что поступают обращения с просьбами связаться с родственниками с уже освобожденных территорий, в том числе с территорий ДНР и ЛНР. Во множестве случаев люди не могли контактировать с родственниками так как опасались уголовного преследования со стороны Украины. "Конечно, помогаем, находим. <…> Проделываем путь такой Шерлока Холмса, сродни Шерлоку Холмсу. Но когда ты в конце получаешь телефонный звонок с благодарностью, со слезами [люди говорят]: "Спасибо большое, мы не виделись 5, 7, 9, 10 лет, а вы нас нашли", то это, конечно, очень дорогого стоит", - отметила Макеева.