ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Широкое восстановление и переход на российские нормы социального обеспечения стали ключевыми факторами улучшения жизни в ДНР, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин в годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"За три года, прошедших с момента нашего исторического возвращения домой, несмотря на все военные трудности, республика достигла поистине колоссальных изменений. Мы строим новую жизнь в составе великой страны. Среди ключевых достижений стоит выделить, что мы практически полностью перешли на российское законодательство. Это значит, что наши жители получают все социальные гарантии и выплаты, положенные гражданам России. Пенсии, пособия, материнский капитал - все это стало реальностью", - сказал Пушилин.

Он отметил большие успехи в восстановлении жилья, социальных объектов и инфраструктуры, особое внимание отводят дорогам. Развивается жилищное строительство, в котором задействовано 35 компаний с объемом инвестиций более 95 млрд рублей. В приоритете также возрождение традиционных для ДНР отраслей промышленности - углепрома, металлургии и машиностроения - и развитие новых.

Особое внимание уделяют туризму. "Приазовье становится новой точкой роста: утверждаются проекты по восстановлению баз отдыха и созданию современных туристских кластеров на побережье Азовского моря. Речь идет о строительстве гостиниц, детских оздоровительных центров, благоустройстве набережных. Эти проекты создадут новые рабочие места и сформируют основу для притока инвестиций", - отметил собеседник агентства.

В числе достижений регионального агропрома Пушилин назвал расширение посевных площадей, рост производства зерновых, овощей и фруктов, открытие новых тепличных комплексов и перерабатывающих предприятий. "И, конечно, самое главное, что мы получили, - уверенность в лучшем будущем. Благодаря мужеству и героизму военнослужащих российских Вооруженных сил противник отодвигается, освобождаются исконно русские территории ДНР в ее конституционных границах. В города возвращается мирная жизнь, и мы можем сосредоточиться на развитии, на восстановлении и росте экономики, укреплении социальной сферы и создании достойных условий для наших жителей", - заключил Пушилин.